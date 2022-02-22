Банк России объявил о мерах поддержки финансового рынка

Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке. В случае необходимости регулятор готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Чтобы дать финансовому сектору адаптироваться к возросшей волатильности, Банк России разрешил организациям отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. Кроме того, банки смогут использовать величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов, исходя из показателей на 18 февраля.

"Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности", - отметили в ЦБ.

Утром во вторник курс евро на Московской бирже впервые с 26 апреля прошлого года превысил отметку 91 рубль. В свою очередь, курс доллара продолжает торговаться выше 80 рублей.

Российский рынок акций также испытывает давление: долларовый индекс РТС обвалился на почти на 10% - ниже 1100 пунктов, рублевый индекс МосБиржи упал более чем на 7% - ближе к 2800 пунктам.

Резкое ослабление рубля связано с обострением внешнеполитической ситуации.