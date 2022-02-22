Биржевой курс евро превысил 91 рубль

Курс евро на Московской бирже во время утренних торгов превысил отметку 91 рубль впервые с 26 апреля прошлого года, курс доллара продолжает торговаться выше 80 рублей.

Российский рынок акций также испытывает давление: долларовый индекс РТС обвалился на почти на 10% - ниже 1100 пунктов, рублевый индекс МосБиржи упал более чем на 7% - ближе к 2800 пунктам. Серьезное проседание российского валютного рынка и рынка акций началось накануне, когда президент РФ Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР Россией. Обвал стал самым сильным с ноября 2020 года, пишут аналитики АТОНа.

"Внешний фон к сегодняшним торгам остается очень тревожным. Азиатские рынки масштабно продают, фьючерс на индекс S&P500 на премаркете в глубоком минусе. Нефть Brent развивает подъем на опасениях осложнений с поставками российского сырья. Учитывая геополитическую повестку и реальные действия, последовавшие за решениями Кремля, можно ожидать дальнейшего снижения на отечественных рынках капитала", - считает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.