Bloomberg: Посольство США на Украине закрывают, дипломаты направляются в Польшу

Американские дипломаты в ближайшее время покинут Украину. А посольство США временно переносится в Польшу. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

"Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу", - написала в Twitter корреспондент Дженнифер Джейкобс.

Решение было принято из соображений безопасности. Дипломаты вернутся на Украину как только позволит обстановка.

В госдепе США и совете по национальной безопасности данную информацию отказались комментировать.

Напомним, 11 февраля Вашингтон объявил о временном сокращении численности персонала американского посольства в Киеве.