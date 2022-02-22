Цена нефти Brent превысила 99 долларов впервые с сентября 2014 года

Стоимость нефти марки Brent превысила 99 долларов за баррель, следует из данных торгов на площадке ICE. По состоянию на 11:25 мск 22 февраля апрельский фьючерс на баррель североморской смеси стоит 99,1 доллара, рост в течение торговой сессии составил почти 4%. Это максимум с сентября 2014 года.

"На фоне эскалации напряженности по украинскому вопросу участники торгов наращивали позиции по нефтяным фьючерсам, поскольку опасались возможных перебоев с поставками российской нефти, - объясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. - Эти риски выглядят маловероятными, но такая реакция рынка уже закрепилась в виде паттерна за последние месяцы, поэтому сохранение напряженности может поддерживать дальнейший рост".

На фоне столь стремительного роста цен на нефть в последний месяц аналитики все чаще стали предполагать достижение отметки 100 долларов по Brent. В частности, в международном рейтинговом агентстве Fitch сегодня допустили, что геополитическая напряженность может спровоцировать новый виток энергокризиса и рост цен. По оценкам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, геополитическая премия в ценах на нефть сейчас достигает 15 долларов за баррель, передает ТАСС.