Что подарить мужчине вместо пены для бритья? Три лучших хайтек-подарка

Традиция дарения носков, пены для бритья и геля для душа мужчинам на 23 февраля должна как можно скорее уйти в прошлое. Рассказываем, какому подарку мужчина будет действительно рад.

1. Пауэрбанк (внешняя батарея) для зарядки смартфона или планшета. Пусть это будет хороший проверенный бренд - Xiaomi, Belkin, Baseus или другой "качественный Китай" с AliExpress с большим количеством положительных отзывов. Емкость - минимум 10 тысяч миллиампер-часов, а лучше 20 тысяч. Электричества много не бывает. А еще пауэрбанки бывают со встроенным светодиодным фонарем - любители походов оценят.

2. Недорогие, но брендовые наушники с микрофоном, чтобы бегать, ходить в спортивный зал или просто слушать музыку и подкасты дома, в дороге и на работе. Подойдут Xiaomi Airdods, Huawei Freebuds, JBL Tune (накладные или затычки), Apple Airpods третьего поколения.

3. Фитнес-браслет. Несмотря на повальную моду на здоровый образ жизни, еще не все слои населения облачились в четвертые мибэнды. Сейчас даже не самые дорогие браслеты прекрасно считают калории и шаги, мотивируют подвигаться каждый час и делают владельца чуть более подвижным, чем обычно. А еще показывают время и практически не просят есть - заряжать их надо от силы раз в неделю. Основные линейки - Amazfit Bip, Honor Band, Xiaomi Mi Smart Band.