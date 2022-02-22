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Рубрика: В мире

ДНР фиксирует перемещение комплексов С-300 ВСУ

Текст: Александр Саможнев

Разведка ДНР зафиксировала перемещение комплексов С-300 в районах аэропортов Киева, Днепропетровска и Черкасс, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, получены сведения о выдвижении подразделений зенитных ракетных полков, на вооружении которых стоят комплексы С-300 и "БУК-М1" в районы международных аэропортов. В этой связи в ДНР не исключают спланированных провокаций.

Между тем ситуация в Донецке продолжает оставаться напряженной. С позиций 56-й мотопехотной бригады открыт огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по Киевскому району Донецка, выпущено пять ракет. Президент Украины Владимир Зеленский отказался отводить тяжелые вооружения от линии огня.

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