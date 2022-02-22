Драма "Дина и Доберман" расскажет о четвероногих героях Великой Отечественной войны

В День защитника Отечества состоится премьера остросюжетной драмы "Дина и Доберман". Эфир - на канале НТВ, в 19.40. В основу сюжета картины легла история одной из самых известных собак Великой Отечественной Джульбарса и отважной девушки-собаковода Дины Волкац. Главные роли в картине исполнили Юлия Афанасьева и Андрей Фролов.

…1950-й год. Во время съемок советского вестерна киногруппа, узнав в снимающемся псе Джульбарсе героя недавно прошедшей войны, просят его хозяина рассказать о подвигах собаки и о легенде, как на Параде Победы его несли на кителе Сталина. Хозяин, которого называют Доберманом, легенду о Параде называет сказкой, а про остальное вспоминает в деталях. В частности, как 22 июня 1941 года ему, одному из ведущих собаководов страны, поручили организовать подготовку собак-истребителей танков. Для Добермана приказ делать из собак смертников был очень тяжелым, ведь он с детства любил их больше, чем людей.

Доберман вспоминает, как его сторонились бойцы-собаководы и не любили командиры, особенно капитан Салфетников, который патологически ненавидел собак, ставших когда-то причиной его тяжелого ранения. Салфетников, пользуясь тем, что спешная подготовка противотанковых собак не дает быстрых результатов, регулярно жалуется на работу Добермана начальству.

Во время одного из боев Доберман знакомится с Джульбарсом, который настолько умен, что подбивает немецкие танки, оставаясь при этом в живых. Доберман начинает развивать талант Джульбарса и на его примере добивается некоторых успехов у других собак. Но из-за этого у Добермана возникают конфликты с собаководом Диной - хозяйкой Джульбарса, которая недовольна, что ее пса часто забирают на сложные спецзадания.

"Во-первых, в этой истории есть собака. Всегда интереснее, когда помимо артистов есть животные - в нашем случае это собака, которая все настолько четко и грамотно выполняла, что мы порой удивлялись, как она может все это запомнить. Наш Джульбарс - удивительный пес, нам с первой же минуты удалось найти с ним общий язык. Во-вторых, это военная история, много стрельбы, взрывов, танков и так далее. Самой большой проблемой в начале войны было то, что собаки погибали. И наши с Юлией герои пытаются обучить собак таким образом, чтобы они могли затащить под танк вьюк со взрывчаткой, скинуть его и убежать, оставшись при этом живыми. В-третьих, это история, которая происходила на самом деле. Она насыщена разными интересными моментами, героическими подвигами и, конечно, любовью", - говорит Андрей Фролов, исполнитель роли Добермана.

"Это мой первый большой военный проект. Когда я пробовалась на роль Дины, я влюбилась в сценарий, потому что моя героиня самоотверженная, потрясающая, милая, добрая. Конечно, я изучала биографию Дины Волкац, и у меня был большой внутренний страх о том, какой я должна сделать мою героиню. Это же не просто придуманный персонаж, это реальный человек - первая единственная женщина, занимавшая командирскую должность в минно-розыскной службе во время войны. Она доказала, что собаки - это воины, которые могут подорвать кучу танков, их можно обучить и надрессировать так, что они смогут справиться с задачей и не погибнуть. Это фильм о животных, о любви и дружбе, о высоких взаимоотношениях, которой точно никого не оставит равнодушным", - рассказывает Юлия Афанасьева, исполнительница роли Дины.

Героическая жизнь Джульбарса, ставшего самой известной собакой Великой Отечественной войны, обросла легендами: от награждения его медалью "За боевые заслуги" до приказа Сталина нести тяжело раненного пса на Параде Победы на личном кителе генералиссимуса. Сквозь жизненный путь Джульбарса зрители увидят и историю сложной фронтовой любви его наставников: зрелого, сурового и нелюдимого командира собачьего отряда Александра Мазовера и юной и отважной девушки-собаковода Дины Волкац.