Два человека погибли в аварии под Курском

Два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами после столкновения двух легковушек на юго-восточном обходе Курска.

Авария произошла около 20.20 понедельника на 11 километре автодороги "Юго-восточный обход - деревня Зорино. Двигавшийся от Курска ВАЗ-21102 врезался в шедший навстречу Lada Largus, сообщили в УМВД по Курской области.

41-летний водитель ВАЗ и 28-летний пассажир Largus погибли на месте аварии. Водитель Largus 1975 года рождения доставлен в больницу.