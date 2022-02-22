Эксперт рассказал, как Китай может отреагировать на признание ДНР и ЛНР

Можно ожидать как минимум согласия Китая с общими шагами России в отношении конфликтной ситуации вокруг Украины, считает известный синолог, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"Китай всегда работает по "своей повестке", которая связана прежде всего с защитой и продвижением национальных интересов, - рассказал Маслов "РГ". - Строго говоря, проблемы безопасности в Европе для Китая всегда являлись вторичным вопросом, важнее были вопросы расширения торговли с ЕС и США, присутствия китайских инвестиций в этих регионах и расширения технологического сотрудничества. Однако сейчас Китай понимает, что оставаться в рамках старых моделей невозможно, к тому же очевидно, что США всячески раскачивают тайваньскую проблему, пытаясь в конечном счете втянуть Китай в вооруженный конфликт. Поэтому руководство КНР заметно изменило свою риторику, а вопросы Украины вошли в нынешний политический нарратив Китая. Как следствие, мы можем ожидать как минимум согласия с общими шагами России в отношении конфликтной ситуации вокруг Украины".

По словам Маслова, Россия стала занимать значительно более важное место в китайском осмыслении глобальных процессов, далеко выйдя за рамки просто торгово-экономического партнера.

"Недавнее заявление, подписанное лидерами России и Китая, декларирует прежде всего совместные ценности и устремления в области безопасности, государственных институтов, открытости топовых границ. Для Китая в этом смысле Россия является абсолютным стратегическим партнером по диалогу, ведь без России многие китайские инициативы зависают в воздухе. Поэтому хорошие отношения Пекина с Москвой крайне важны".

Однако, отметил Маслов, "мы должны понимать, что Китай не сможет заместить всех торговых партнеров в случае ужесточения санкций. Здесь придется шире развивать взаимодействие со странами юго-восточной Азии, с Индией. К тому же надо понимать, что хотя Китай готов поставлять в Россию свои технологии, но для нас это чревато тем, что приведет к привязке только к одной стране. Поэтому в области технологий и науки нам придется ускоренно развивать свои инновации".