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22.02.2022 00:01
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали четыре основания для дискриминации мужчин

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Клара Цеткин и Роза Люксембург сегодня были бы на стороне мужчин, которых подвергают дискриминации в трудовых отношениях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в России Международной рекрутинговой компанией Hays. Выяснилось, что 59% представительней номинально сильного пола сталкивались с дискриминацией при приеме на работу. Исследователи назвали четыре главные причины, по которым говорить о гендерном равенстве снова не приходится. Правда, теперь в роли угнетателей оказались милые дамы.

1) Вход только для женщин! Пока леди без особого сопротивления осваивают некогда чисто мужские профессии пилотов авиалайнеров, дальнобойщиков и капитанов дальнего плавания, мужчинам обычно отказывают от места нянечек, воспитателей детсадов и других традиционно дамских специальностях просто по факту их гендерной принадлежности. О такой дискриминации заявили 38% опрошенных.

2) Кормящий отец. О том, что мужчин чаще чем женщин вынуждают жертвовать интересами семьи ради работы, рассказали еще 34% респондентов. И когда сотруднице надо отпроситься по семейным обстоятельствам, ей с гораздо большей охотой пойдут на встречу, чем если с такой же просьбой обратится ее коллега-мужчина.

3) Карьера по квоте. Зачастую дамам проще сделать карьеру, сетуют 23% респондентов. Во многих компаниях действует правило, что среди руководителей должно быть равное соотношение мужчин и женщин. Из-за этого назначить на хорошую должность зачастую могут не по заслугам, а по гендерной принадлежности. Такая вот обратная балансировка после многовекового мужского доминирования.

4) Рубль тянется к юбке. Милые дамы претендуют не только на равные с мужчинами доходы, но и на более высокую оплату их труда. И, что самое удивительное, добиваются своих денег. Но покупать букеты и платить за даму в ресторане все равно приходится ущемленным в своих финансовых интересах джентльменам. По крайней мере, тем 4% опрошенных, которые выбрали этот ответ.

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