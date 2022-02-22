Эмир Кустурица станет главным режиссером театра Российской Армии

Сербский режиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Россияна Марковская. "Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь, - сказал Кустурица. - Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции". Известный режиссер пообещал эти традиции развивать и поддерживать. И даже уже поделился планами - перенести на сцену драму Михаила Калатозова "Летят журавли" и свой фильм 2004 года "Жизнь как чудо" о чудаковатом инженере Луке, который строит тоннель между Балканами и остальным миром.

Сегодня театр Российской Армии в первую очередь ассоциируется с легендарным режиссером и педагогом Юрием Завадским, возглавившим театр в 1932 году, Леонидом Хейфецом, который недолго руководил театром в 80-е, и, конечно, актером Владимиром Зельдиным, который прослужил здесь 70 лет.

Театр Армии не подчиняется минкультуры: он находится в ведении министерства обороны. И это театр режиссерский. С 1995 года главным режиссером в нем был Борис Морозов, который покинул пост в 2020-м. Сейчас театр управляется директором - полковником Иваном Чурсиным и его заместителями. В труппе немало звезд - Людмила Чурсина, Алина Покровская, Лариса Голубкина, Екатерина Стриженова. А в афише - "Красное колесо" по Солженицыну, "Судьба одного дома" по Астафьеву, Бондареву, Гроссману, а также спектакли по Островскому, Зощенко, Шекспиру.

"Кустурица, несмотря на абсурдистское, игровое, смеховое наполнение его очень разных, но всегда великих фильмов, - глубоко консервативный, традиционалистский режиссер, воспитанный к тому же русской культурой, - прокомментировал писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале назначение Кустурицы. - Мало того, у него в половине его добрейших фильмов идет война. И люди ее преодолевают".

Кустурица и его фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra - частые гости не только в столице, но и в регионах. Сейчас режиссер, музыкант, композитор снова в России: 22 февраля открыл в Ханты-Мансийске кинофестиваль "Дух огня", который был придуман ушедшим от нас в прошлом году Сергеем Соловьевым. А 23 февраля Эмир выступит с концертом на "Зимнем фестивале" Юрия Башмета в Сочи. Возьмет в руки красную гитару, поприветствует собравшихся на русском, сымпровизирует что-то на тему "Подмосковных вечеров" и сыграет музыку из своих фильмов, созданных с большой любовью к сербскому народу и в память о расколотой Югославии. Та война принесла немало горя всем народам, проживавшим в некогда едином государстве. Это "незаживающая рана", как говорит Кустурица, с которой он живет сам и миллионы других сербов.

Фильмы Кустурицы проникнуты невероятной жизненной силой, что бы ни происходило, его герои продолжают верить в добро

Кустурица не состоит в соцсетях - предпочитает по старинке дружить, любить. Критикует Голливуд - называет его фабрикой по производству видеоигр типа "Крепкого орешка", а настоящее кино, по его мнению, снимали там только до 60-х годов. Потому и построил свой Голливуд - Дрвенград - идеальную этнодеревню в горах. Там снимают кино, водят экскурсии, проходит кинофестиваль Кустендорф без ковровой дорожки, дресс-кода и громкой рекламы, а также фестиваль русской классической музыки.

Многократный лауреат Каннского кинофестиваля в своих фильмах смешивает абсурд и реальность, карнавальность и трагичность, безысходность и веру в завтрашний день. Его "Время цыган", "Андеграунд", "Черная кошка, белый кот" проникнуты невероятной жизненной силой: что бы ни происходило, его герои продолжают верить в добро. "Сербский Феллини", как по праву называют Кустурицу, сможет вдохнуть эту витальность в репертуар театра Российской Армии.

Прямая речь

Роман Богданов, актер Театра армии

Нам повезло, это великий режиссер. Мне безумно нравится его кино, у Кустурицы бесподобное чувство юмора, даже этакое хулиганство, что ли. И этот задор - очень здорово для театра и для нашей профессии в принципе. Мне кажется, он с душой относится к своей работе и я открыт для его экспериментов.

Подготовил Андрей Васянин

Из первых уст

Из интервью Эмира Кустурицы "РГ"

О единстве русских и сербов

Я много думаю о судьбе своей родины, часто обращаюсь к исторической литературе. Когда в XVIII веке Екатерина II начала процесс освобождения Восточной Европы от турецкого владычества, то в какой-то момент она заключила союз с Австрией, и обе стороны договорились о том, что Сербия - это часть Европы, а значит, все европейские страны должны объединить свои усилия против Османской империи. Однако император Иосиф Второй вопреки договору оставил часть Сербии туркам. Белград много раз переходил из рук в руки, но Австрия в итоге отошла за Дунай, бросив нас на произвол судьбы. Тогда же сложились исторические условия для первого сербского восстания 1804-1813 годов, и с этого момента начинается развитие идеи об историческом, культурном и религиозном единстве двух наших народов - сербского и русского.

О том, что правит миром

Деньги вершат миром. Не мораль, не здравый смысл, не любовь. Циничный расчет. И сейчас это проявляется особенно сильно. И это огромная трагедия. Деньги - главный бог, которому поклоняются, ради которого совершаются миллионы преступлений - и мелких уголовных, и крупных, государственных. В последние годы этот крен стал особенно заметен.

Подготовил Владимир Снегирев