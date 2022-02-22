Евросоюз отправит на Украину киберспецназ

Европейский союз намерен направить на Украину специальную группу быстрого реагирования, состоящую из экспертов по кибербезопасности, сообщает издание Politico.

В группу войдут десять человек из шести европейских стран - Хорватии, Эстонии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии. Их задачей будет помощь Киеву "отразить кибератаки со стороны России".

Развертывание за границей подобной группы происходит в первый раз в рамках реализации общеевропейской программы постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны - PESCO. Данная программа является частью глобальной стратегии ЕС и направлена на более тесное взаимодействие стран-членов в оборонной сфере.