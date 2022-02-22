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22.02.2022 19:52
Рубрика: Экономика

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против МТС

Текст: Михаил Загайнов, Иван Черноусов
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО "МТС". В ведомстве посчитали необоснованным резкое повышение тарифов на связь в январе. При этом эксперты не только считают пересмотр цен оправданным, но и советуют готовиться к аналогичным действиям других операторов.

В ФАС отметили, что с начала 2022 года МТС повысила тарифы в среднем на 9,5%. Рост цен коснулся более 28 млн абонентов.

Фото: Сергей Куксин
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"При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил. По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей", - отметили в ФАС.

Дело возбуждено в рамках Закона "О защите конкуренции". Говорить о размере потенциального штрафа пока рано: если по результатам рассмотрения дела компания будет признана нарушившей антимонопольное законодательство, будет возбуждено административное дело, в рамках которого назначается штраф.

В пресс-службе МТС заявили, что готовы предоставить ФАС необходимые разъяснения. "Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку", - рассказали в компании.

Повышение цен на услуги связи в МТС объяснили ростом затрат. "Операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей и так далее", - пояснили в компании, подчеркнув, что даже с учетом индексации "услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем".

В Минцифры отметили, что формирование тарифной политики - компетенция операторов. "Возможность индексации тарифов должна быть прописана в договоре с абонентом. Если уровень повышения цен вызывает вопросы, ФАС принимает необходимые меры", - заявили "РГ" в ведомстве, добавив, что вместе с рынком "прорабатывают предложения, которые позволят сдерживать рост тарифов".

Член Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова отмечает, что размер индексации тарифов (в случае с МТС - 9,5%) - не повод делать выводы о виновности компании. При рассмотрении подобных дел ФАС учитывает целый ряд факторов. "Не важно, насколько произошло повышение цен, если такой рост полностью обоснован объективной совокупностью факторов", - пояснила эксперт.

По ее словам, операторы занимают коллективное доминирующее положение на рынке мобильной связи, поэтому возбуждение дела в рамках Закона "О защите конкуренции" оправданно. "Исходя из правоприменительной практики ФАС России, предписание по такой категории дел содержит требование о приведении цен к уровню, существовавшему до нарушения, что можно назвать сдерживанием цен", - добавила Акимова.

МТС повысила тарифы в среднем на 9,5%, с ростом цен столкнулись более 28 млн абонентов

В свою очередь, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что в скором времени повышения тарифов следует ждать и от других компаний - "Билайна", "МегаФона" и Tele2. "В среднем повышение тарифов на связь составит до 10%. Увеличение стоимости тарифов компанией МТС вполне укладывается в эти рамки", - отметил аналитик. По его словам, объяснение МТС соответствует реалиям рынка - из-за роста курса доллара компании несут дополнительные расходы на покупку зарубежного оборудования.

ФАС регулярно отслеживает цены на услуги сотовых операторов. Так, в декабре 2018 года ведомство оштрафовало "Вымпелком", МТС и "МегаФон" на 737,5 тысячи рублей из-за высоких цен на внутрисетевой роуминг. Кроме того, в начале 2021 года дело было возбуждено отдельно против Tele2, тогда оператор также повысил с 1 января стоимость услуг среднем на 13%. В октябре ФАС оштрафовала Теле2 на 825,5 тысячи рублей. В конце декабря компания объявила о снижении тарифов в рамках исполнения предписания.

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