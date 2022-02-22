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22.02.2022 13:45
Рубрика: В мире

Германия сохранит пограничный контроль на границе с Австрией

Текст: Александр Саможнев

Германия хочет продолжить пограничные проверки, которые были введены на границе с Австрией в результате кризиса с мигрантами в 2015 году.

"Пока существует необходимость, мы будем очень точно определять эту исключительную ситуацию", - цитирует Kronen Zeitung министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Германия обеспечивает проверки на автомагистралях между Баварией и Австрией. Эти меры должны быть представлены Еврокомиссии и продлены на полгода. ЕК пытается отменить контроль на внутренних границах Шенгенской зоны, но до сих пор безуспешно.

Глава МВД Германии в ходе визита в Австрию выступила за проведение "быстрой реформы директивы ЕС по репатриации". По ее словам, это будет центральным вопросом на Совете министров внутренних дел ЕС на следующей неделе. Берлин поддерживает предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о создании единых баз данных мигрантов, содержащих фото и биометрические данные.

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Австрия также поддерживает улучшенную регистрацию, но отвергает французское предложение о том, чтобы страны, которые не хотят принимать беженцев по квотам ЕС, платили. Министр внутренних дел Герхард Карнер подчеркнул, что, учитывая высокий уровень просителей убежища, Австрия "не может участвовать в системе распределения" мигрантов"

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