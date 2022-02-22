Глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин подписал два указа о призыве. Первый касается граждан 1995-2004 годов рождения. "Осуществить призыв на воинскую службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения, не пребывающих в запасе", - говорится в тексте указа. Документ опубликован на официальном сайте главы ДНР.

Второй указ о призыве касается лиц старше 55 лет. Эта категория граждан подлежит мобилизации в добровольном порядке.

Как сообщает "Интерфакс", спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.