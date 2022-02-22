Глава ЛНР Пасечник призвал всех мужчин встать на защиту республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с обращением к гражданам республики. Он призвал всех мужчин, которые способны держать оружие, явиться на пункты мобилизации.

В Донбассе продолжаются интенсивные позиционные бои. В сообщении Народной милиции говорится, что военнослужащий армии ЛНР погиб в результате обстрела из миномета калибром 82 миллиметра в направлении населенного пункта Желобок.

В общей сложности с начала текущих суток ВСУ тридцать девять раз нарушила режим прекращения огня, обстреляв районы двадцати населенных пунктов с применением артиллерии калибром 122, 120 и 82-мм, минометов, различных видов гранатометов и стрелкового оружия, выпустив более 250 боеприпасов.