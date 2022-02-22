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Рубрика: Происшествия

Главный разоблачитель Навального рассказал о его схемах и тратах

Текст: Иван Егоров (Владимирская область)
Во вторник продолжилось выездное заседание Лефортовского суда в ИК-2 в Покрове по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда в отношении Алексея Навального.

Это уже третье заседание. Как объявила судья Маргарита Котова, она намерена вести на этой неделе процесс каждый день, за исключением праздничного дня - 23 февраля. Во вторник продолжился допрос свидетелей обвинения. Навальный и его адвокаты в начале заседания попытались разыграть интригу с якобы пропавшим свидетелем Федором Горожанко, на которого якобы "давило следствие" и которого нужно найти и доставить в суд. Он выступал в суде накануне и, по мнению подсудимого, должен был сегодня продолжать давать показания, которые были бы именно в пользу судимого блогера. Однако Навальный не знал, что Горожанко сообщил в соцсетях, что больше не намерен выступать в суде. При этом гособвинитель Надежда Тихонова отметила, что в суде свидетель по большей части повторил те же показания, которые он давал на следствии.

Фото: Иван Егоров/РГ
Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту

После чего прокурор пригласила в суд следователя СК Александра Кемерова, который допрашивал Горожанко как бывшего сотрудника ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией" - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент, ликвидированная по решению суда). "Допрос был добровольный, он явился сам в следственный отдел, причем без адвоката. Я разъяснил ему права и сказал, что он может привести защитника, но он отказался, показания давал сам", - дал показания в суде следователь Кемеров. После этого подсудимый и его защитники еще несколько раз пытались убедить суд, что нужно прерваться для поиска свидетеля. Однако в итоге был вызван следующий свидетель - известный блогер и юрист Илья Ремесло. Можно сказать, что Ремесло главный антипод блогера Навального, потому что именно он, еще до всех официальных уголовных дел об особо крупном мошенничестве, первым начал открыто говорить и разоблачать Навального и его команду.

Как считает юрист Илья Ремесло, Навальным и его соратниками были похищены более 100 млн рублей пожертвований

Как сообщил свидетель суду, он в 2016 году узнал, что Навальный планирует выдвигаться на пост президента РФ, и с тех пор следил за финансовой деятельностью "ФБК", в которой обнаружил ряд серьезных нарушений. По его мнению, организация Навального игнорировала такое понятие, как целевой избирательный счет, собирая деньги везде, где можно, и на все подряд. По его мнению, Навальный не обладал другими источниками доходов, кроме пожертвований на политическую деятельность, и свободно использовал эти средства для поддержания высокого уровня жизни. При этом, по словам Ремесло, заграничные поездки Навального на отдых странным образом каждый раз совпадали с обналичиванием биткоинов, которые поступали на предвыборную кампанию Навального в качестве пожертвований-донатов. Как считает свидетель, большинство фондов и организаций Навального были созданы не для политической деятельности, а для сомнительных проводок и легализации средств. По его подсчетам, из открытых источников всего были похищены более 100 миллионов рублей пожертвований.

Сейчас Навальный, которого Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов, отбывает срок в колонии общего режима во Владимирской области. 2 февраля прошлого года Симоновский суд Москвы по представлению ФСИН отменил ему условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в три с половиной года колонии.

Происшествия Правосудие Суд

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