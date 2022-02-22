Госдума и Совфед единогласно поддержали договоры с ДНР и ЛНР

Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ранее их единогласно поддержали обе палаты парламента. Среди возможных мер предусматривается в том числе совместная оборона границ. При этом и в парламенте, и в МИД рассчитывают, что решение, принятое президентом, будет способствовать именно мирному сценарию и остановит кровопролитие.

Обе палаты парламента в один день ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР. Фото: Александр Корольков/РГ

Принимая решение о признании ДНР и ЛНР, Владимир Путин призвал парламент поддержать его и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Во вторник соглашения сначала рассмотрела Госдума, а затем Совет Федерации.

Депутаты особо оговорили, что законы вступают в силу сразу после опубликования, то есть в день ратификации 22 февраля. Такая поправка была внесена в ходе пленарного заседания. Напомним, что сами соглашения были подписаны накануне - вместе с президентским указом о признании республик.

Документы предусматривают, что:

- каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории;

- охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместными усилиями республик и РФ - по данному вопросу будет заключено отдельное соглашение;

- Россия будет принимать меры для поддержания финансовой и банковской систем республик, исходя из того, что платежным средством на их территории будет российский рубль;

- в дальнейшем будут приняты меры для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем;

- стороны признают документы, выданные органами власти друг друга;

- будут приняты меры по унификации гражданского, налогового и пенсионного законодательства;

- права национальных меньшинств, их самобытность будут защищены.

Официальный представитель президента, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко отметил, что договор предусматривает взаимодействие в части защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности.

Однако он особо подчеркнул, что Россия при этом выступает за мирное решение любых конфликтов, в том числе по урегулированию на юго-востоке Украины. "Нам представляется, что сегодняшнее решение будет способствовать именно такому мирному сценарию. Мы надеемся на это", - сказал замминистра. Он добавил, что Россия настроена продолжать диалог с европейскими странами по ситуации в Украине.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже обратил внимание, что ратифицированные соглашения призваны прекратить войну и предотвратить гуманитарную катастрофу. Это единственный путь защитить людей, принести мир, уверен спикер.

"Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, что это стратегическое решение не только для нашей страны, для всего мира. Вчерашним решением наш президент остановил войну... И здесь не вопрос территории, это вопрос жизни и здоровья миллионов граждан", - заявил Вячеслав Володин, обращаясь к коллегам.

Конечно, Запад отреагирует введением ограничений. Но когда речь идет о возможных санкциях против России, важно понимать, что они были бы в любом случае, если бы этого решения о признании ДНР и ЛНР не состоялось, убежден председатель Думы.

В ходе дискуссии был задан вопрос о границах, в которых Россия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. В соглашении это не прописано. Андрей Руденко ответил на этот вопрос так: "В границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикции".

Депутаты разных фракций, несмотря на частое расхождение во мнениях по другим вопросам, здесь выступили солидарно, поддержав решение президента

Отметим также, что в ходе обсуждения депутаты разных фракций, несмотря на частое расхождение во мнениях по другим вопросам, здесь выступили солидарно, поддержав решение президента.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил: другой возможности остановить войну и защитить людей, кроме признания независимости ЛНР и ДНР, нет. Принятое президентом решение - важнейшее геополитическое событие, потому что Украина и ее олигархический, националистический режим представляют опасность не только для безопасности России, но и для всего мира, считает первый заместитель руководителя фракции "ЕР" Вячеслав Макаров.

Это первый шаг в сторону мира на этих территориях, поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, положено начало "решительному противодействию тем авантюристам, которые согнали 130 тысяч человек украинских войск под Донецк и Луганск". "И мы должны разъяснить украинцам, что это преступление против наших народов, и не допустить развития военного конфликта", - заявил политик.

Фракция "Справедливая Россия - За правду" единогласно "за", заявил ее лидер Сергей Миронов. Он подчеркнул, что санкции, которые грозят нашей стране после этого решения, "не страшны, потому что Россия идет путем правды и справедливости".

Фракция "Новые люди" выступает за мир на наших границах и, безусловно, поддерживает ратификацию, заявил первый замглавы фракции Владислав Даванков. По его словам, потребуются большие усилия для того, чтобы беженцы могли спокойно вернуться к мирной жизни - домой.

ЛДПР также полностью одобряет признание ЛНР и ДНР и считает, что НАТО должно отодвинуться на границы 1997 года, говорится в заявлении фракции. "Россия своих не бросает, - подчеркнул представитель фракции, глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. - И, конечно, сейчас, когда формируется именно в эти годы новая мировая архитектура XXI столетия, важно заботиться о наших соотечественниках, важно заниматься вопросами консолидации русского мира".

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский не смог присутствовать на заседании по причине состояния здоровья из-за коронавируса (впрочем, он идет на поправку, рассказал спикер Госдумы). Однако политик тоже подключился к обсуждению вопроса, записав выступление на видео. "Это будет год, когда наконец Россия снова станет великой страной", - выразил уверенность лидер ЛДПР.

Сразу же после того, как документы ратифицировала Госдума, их подхватили в Совете Федерации. "На повестке нашего заседания - важное, во многом историческое решение, от которого напрямую зависит судьба миллионов жителей Донбасса - русских, русскоязычных украинцев - людей, которые ощущают себя частью нашего большого народа, искренне верят в Россию, что Россия никогда их не бросит и не подведет", - обратилась к коллегам председатель палаты Валентина Матвиенко.

Она отметила, что восемь лет эти люди жили в постоянном страхе в условиях блокады со стороны Украины, которая "объявила войну собственным гражданам". По мнению Матвиенко, все это стало наказанием жителям Донецка и Луганска со стороны Киева за то, что "они не поддержали кровавый государственный переворот, за то, что они остались верными своим традициям".

Спикер напомнила, все годы после подписания Минских соглашений Россия настаивала на мирном, дипломатическом решении проблемы, "чтобы народ Донбасса получил право говорить на родном языке, развивать свою землю так, как он считает нужным". "Убеждена, что мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг. Этого требуют от нас и наши граждане, наша история и наша совесть. Это наш моральный долг", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Договоры с республиками Донбасса можно считать охранными грамотами для их жителей, убежден вице-спикер СФ Константин Косачев. "Эти два договора необычны и судьбоносны, потому что на самом деле они не только о дружбе, не только о сотрудничестве, они не только о взаимной помощи. Эти договоры, как и решение президента о признании двух республик, представляют собой восстановление исторической справедливости, они защищают безопасность людей, и они спасают человеческие жизни", - заявил Косачев.

Законодатель обратил внимание, что жителей Донбасса приходится защищать не только от радикальных националистов и потворствующих им властей Украины, но даже от Европы, "объединенной в натовском строю". По его словам, признание Россией независимости народных республик должно стать главным фактором деэскалации.

Первый зампред Совфеда и сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин напомнил, что его регион всегда поддерживал беженцев из Донецка и Луганска. "Только за последние три дня более 100 тысяч человек пересекли границу РФ в Ростовской области, 15 железнодорожных составов отправились в другие регионы страны, которые выразили солидарную поддержку в приеме беженцев", - сказал он.

А глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов напомнил журналистам, что в странах, где позитивно и с пониманием относятся к нашей стране, проживает около 7 миллиардов человек, а в тех, которые сейчас делают вид, что они самые главные, менее одного миллиарда.

То, что в Москве готовы к новым санкциям, подтвердила Валентина Матвиенко. "У нас есть возможности, ресурсы для того, чтобы обеспечить дальнейшее стабильное развитие России", - заявила она на пресс-подходе сразу же после того, как сенаторы ратифицировали договоры. По оценке спикера, еще не факт, что эти санкции нанесут больший вред России, чем тем, кто их вводит.

Не боится санкций и народ Донбасса. "Как вы думаете, народ, который восемь лет насмерть стоял за свою землю, защищал свои дома, свое право говорить на родном языке, его разве можно запугать санкциями?!" - сказала Матвиенко журналистам. По ее мнению, то, что Россия остановила гражданскую войну, имеет огромное геополитическое и историческое значение. "Мы не имели больше права оставаться равнодушными", - продолжила политик. Она заверила, что Россия сделает все, чтобы оказать жителям ДНР и ЛНР помощь, восстановить экономику республик, решать социальные вопросы. "И, безусловно, обеспечить защиту людей, тем самым мир и стабильность в этом регионе", - добавила она.

Тем временем

Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны

Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.

Замминистра обороны Николай Панков объяснил сенаторам, что необходимость направить российских военных за рубеж вызвана обострением ситуации в Донбассе. "Принятие сегодня решения Советом Федерации о согласии на использование Вооруженных сил направлено на установление мира на Донбассе. Направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы впредь не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Соответствующее постановление незамедлительно направили главе государства.