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22.02.2022 16:57
Рубрика: Власть

Госдума одобрила штрафы за отождествление СССР с нацистской Германией

Текст: Татьяна Замахина
За отождествление СССР с фашистской Германией предлагаются штрафы в размере от 1 до 100 тыс. рублей либо арест на 15 суток. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Фото: Государственная дума РФ Фото: Государственная дума РФ
Фото: Государственная дума РФ

Авторами стали вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

Административная ответственность предлагается следующая:

- штраф для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо арест на срок до пятнадцати суток;

- для должностных лиц - штраф от одной тысячи до четырех тысяч рублей;

- для юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Фото: Евгений Халдей/ РИА Новости
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Поправки продолжают ранее принятый базовый закон. Он установил запрет на отождествление целей, решений и действий руководства СССР с решениями и действиями руководства нацистской Германии. Это касается публичных выступлений, произведений, СМИ, включая публикации в интернете.

За совершение повторного правонарушения:

- штраф для граждан составит 2500-5000 рублей, арест тоже до 15 суток;

- для должностных лиц - 5-20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года;

- для юридических лиц - штраф в размере 50-100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В пояснительной записке говорится, что положения документа направлены на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Протоколы по таким правонарушениям будут составлять должностные лица системы МВД и Роскомнадзора, а возбуждать дела для последующего рассмотрения в суде сможет прокурор.

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