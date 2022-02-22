Яндекс.Еда и Нетмонет избавят рестораны от кэша

Сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов Яндекс.Еда и сервис онлайн-чаевых Нетмонет договорились о партнерстве. Детали сотрудничества еще прорабатываются, но уже известно, что компании планируют совместно развивать онлайн-сервисы для участников рынка HoReCa. В их числе: электронное меню, оплата счета в ресторане по QR-коду и электронные чаевые.

Во всем мире, и в России в том числе, прослеживается тренд на снижение оборота наличных денег. Так, в нашей стране за последние пять лет использование кэша через кассовые аппараты упало более чем на четверть. Пандемия ускорила этот процесс, и сейчас эксперты прогнозируют ежегодное снижение оборота "налички" примерно на 10 процентов. Всё больше и больше людей тяготеют к оплате современными способами, в том числе и в заведениях общепита. Рестораны и кафе без проблем принимают оплату по QR-коду или банковской картой, но вот с чаевыми конкретному официанту кое-где пока возникают проблемы. Посетитель вынужден шарить по карманам в поисках пары сотен или переводить деньги официанту по номеру телефона. И такой "сервис" уже, если честно, начинает вызывать у гостей некоторое недоумение.

Партнерство Яндекс.Еды и Нетмонет может помочь ресторанам и кафе избавиться от "дедовского" способа получения чаевых. Вообще система чаевых в России много лет назад возникла именно в сфере питания как способ поощрения разносчика блюд или повара. Позже традиция распространилась на другие виды услуг: брадобреям, извозчикам, портным. И система электронных чаевых один в один повторяет этот путь, начав развиваться именно в ресторанном сегменте. Но чуть позже онлайн-чаевые получили широкое распространение и в других сферах услуг: в салонах красоты, на автозаправках, в курьерской доставке. Поэтому будущие партнеры - Яндекс.Еда и Нетмонет - в перспективе рассматривают развитие сервисов и для клиентов из этих отраслей.

Сейчас на рынке электронных чаевых действует несколько довольно активных игроков, входящих в состав крупных банковских и IT-структур. Тем не менее, по мнению эксперта рынка фуд-сервиса российского отделения исследовательской компании NPD Марины Лапенковой, он только формируется, и очень далек от насыщения, особенно в сравнении с зарубежными. Поэтому, безусловно, он продолжит расти в ближайшие годы.

"Когда наступила пандемия, возможность давать чаевые без внесения наличных стала идеальным способом вознаграждать официанта в ресторанах. К сожалению, пока такая услуга доступна не во всех заведениях общепита. Поэтому развитие сервиса онлайн-чаевых можно только приветствовать. Этого ждут и представители HoReCa: у человека должны быть возможность прийти в ресторан вообще без кэша, оплатить заказ и вознаградить официанта с помощь электронных устройств. Поэтому сервисы, которые позволят без наличных расплачиваться в любой потребительской сфере - кафе, такси, магазине - будут только развиваться. Потенциал сегмента "Еда вне дома" в России огромный, поэтому любые шаги, которые позволят ему расти быстрее, сегодня оправданы. И, на мой взгляд, подразделения Яндекса стремятся сделать свои сервисы для потребителей гораздо удобнее, что можно только приветствовать", - прокомментировала Марина Лапенкова.