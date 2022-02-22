Кабмин выделит почти 3,5 млрд рублей на спецвыплаты медикам

Правительство дополнительно направит почти 3,5 миллиарда рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах, помогая пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Борьба с распространением коронавируса идет во всей стране, и эпидемиологическая ситуация отличается в зависимости от региона, подчеркнул он. Однако по-прежнему много заболевших, и это создает большую нагрузку на сотрудников больниц и поликлиник.