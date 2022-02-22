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22.02.2022 00:01
Рубрика: В мире

Как устроена экономика Донбасса

Текст: Сергей Тихонов
Их всех образовавшихся в результате распада СССР государств Украина получила самое богатое наследство. Это сильное сельское хозяйство, мощный энергетический комплекс, развитая металлургия, транспортная сеть и промышленность, а также хорошая база для развития туризма.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В 2013 году Донецкая и Луганская область, вместе называемые Донбасс, производили почти 16% ВВП Украины, уступая только Киеву. Доля Донбасса в объеме реализованной промышленной продукции была 27,3%, больше чем в любом другом регионе страны, как и в экспорте товаров и услуг из Украины - 23,3%.

В Донбассе добывается коксующийся уголь, используемый в металлургии, энергетический уголь, используемый для генерации электричества, а также самый дорогой сорт угля - антрацит. Его сейчас часто используют для нужд химической промышленности. Всего в Донбассе добывается сейчас около 23-24 млн тонн угля в год. Из них на неподконтрольных Киеву территориях - около 18 млн тонн. При этом производство угля в целом сократилось почти в три раза. То есть сохраняется огромный потенциал роста, который, например, не был использован в 2021 году, в период энергетического кризиса в Европе.

Также на территории Донбасса находятся около 80 металлургических предприятий (многие сейчас не работают), несколько крупных машиностроительных производств для горнодобывающей промышленности и несколько нефтехимических производств, в том числе "Лисичанский нефтеперерабатывающий завод", сейчас также простаивающий.

Фактически с начала конфликта Украина лишилась, согласно статистике, не меньше 10% своего ВВП и пятой части доходов от экспорта. В действительности потери больше. Например, с 2018 года Киеву пришлось импортировать уголь для нужд своих электростанций. А ранее, по сообщениям некоторых СМИ, украинские компании через посредников закупали уголь в России, а также в Донецкой и Луганской областях, то есть у тех, кого официальные украинские власти считают мятежниками и сепаратистами. Сейчас уголь закупается даже в США и Колумбии и доставляется в Украину через половину земного шара, отмечает аналитик Института развития технологий ТЭК Сергей Алихашкин.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Самый неприятный факт сейчас для Украины в том, что экономики ДНР и ЛНР уже полностью переориентировались на российский рынок, считает Алихашкин. Продукция металлургии Донбасса поступает в основном в Россию, чему поспособствовал указ президента Владимира Путина в ноябре 2021 года об упрощении доступа товаров республик на наш рынок. Яркий пример - Алчевский металлургический комбинат - после перераспределения прав собственности на российского бенефициара переориентировался на рынок России. Аналогичная история постепенно происходит и с другими производствами, уточняет эксперт.

Необходимые ресурсы, что раньше Донбасс получал с Украины, теперь также идут напрямую из России. Бензин и дизель в ДНР и ЛНР с начала конфликта импортируются из нашей страны. По электричеству, примерно с середины 2017 года прекращен переток между Украиной и Донбассом. Все электричество вырабатывается либо местными ТЭС, используя уголь Донбасса, либо получается из России.

С газом ситуация схожая, отмечает Алихашкин. Все топливо идет из России. Причем в ДНР и ЛНР все города газифицированы на 100%, а поселки и деревни - примерно наполовину. При этом, например, в ДНР даже существует "Программа социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы", где заложена реализация ряда проектов по дальнейшей газификации.

В мире экс-СССР Украина Экономика Макроэкономика Блокада Донбасса

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