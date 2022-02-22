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Рубрика: В мире

Как Зеленский встретил независимость Донбасса

Текст: Петр Лихоманов
Признание Донецкой и Луганской народных республик со стороны России погрузило украинский политический класс и экспертное сообщество в новую реальность, осознание которой для большинства, судя по первым реакциям, еще не наступило.
Конкуренты Владимира Зеленского выставляют его "слабаком", раскачивая президентское кресло. Фото: REUTERS Конкуренты Владимира Зеленского выставляют его "слабаком", раскачивая президентское кресло. Фото: REUTERS
Конкуренты Владимира Зеленского выставляют его "слабаком", раскачивая президентское кресло. Фото: REUTERS

Забавно, но, когда в Госдуму поступил проект постановления о признании республик, окучивающие патриотическое сообщество украинские технологи вроде внештатного советника офиса президента Арестовича и вслед за ним и другие лидеры мнений приветствовали такой шаг. Люди, в массе своей не читавшие Минские соглашения, усмотрели здесь возможность избавиться от их ярма и при поддержке западных партнеров навязать России свои правила. Жизнь внесла коррективы в киевское понимание роли союзников, их планов на Украину и ее президента, а также о месте этой страны на глобусе.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Лавров: От Зеленского можно ожидать чего угодно

До часу киевской ночи продолжалось экстренное заседание СНБО, породившее пятиминутный ролик Зеленского, который оставил аудиторию в состоянии недоумения. Так, президент Украины похвастался, что за короткое время успел пообщаться с Джо Байденом, Эмманюэлем Макроном, Олафом Шольцем и Шарлем Мишелем, однако об итогах бесед распространяться не стал. Хотя многим было небезынтересно узнать, как президент США оценил поездку Зеленского в Мюнхен, чего настоятельно не рекомендовал делать. Косвенно об этом можно судить по реакции в американских и немецких СМИ. Там с раздражением восприняли его агрессивный тон, воспоминания о Будапештском меморандуме и требование давать Украине деньги без всяких обязательств с ее стороны. "Зеленский получил аплодисменты, а затем укусил руки, которые аплодировали", - констатировало влиятельное американское издание Politico. Тогда как CNN и некоторые другие вероломно напомнили о легкомысленном артистическом прошлом Зеленского, которое он так и не смог преодолеть.

Обращение Зеленского комментаторы сочли пустым - из него буквально невозможно выделить информативную и содержательную цитату. А немногие ему симпатизирующие усмотрели позитив разве что в факте появления ролика. Утром на встрече с президентом Эстонии Зеленский пригрозил разрывом дипломатических отношений с Россией и введением военного положения, но только в случае "широкой эскалации". Ликования по поводу освобождения от "бездарно написанных" Минских соглашений, которые, строго говоря, продолжают действовать, в его словах не было и в помине.

Формальные слова поддержки с Запада, стандартные выпады в адрес России и обещание санкций, но гарантированно не "адских", не смогли компенсировать киевской верхушке реальные действия коллективного Запада, из которых следует, что их уже внесли в графу "расходы". Новость о том, что персонал посольства США, ранее эвакуированный во Львов, с утра вторника переведен еще дальше - в Польшу, куда больше ударила по Украине, чем санкции Байдена против ДНР и ЛНР по республикам. Нагнетание военной истерии в иностранных СМИ, особенно британских, только усилилось, продолжился и исход иностранцев с украинской территории - в общий поток из уже более полусотни стран влились израильтяне, австралийцы и родственники грузинских дипломатов.

Не пролился на Киев и золотой дождь из десятков неподотчетных миллиардов на подъем экономики и "противостояние агрессору", которые он, по данным "из кулуаров", снова клянчил у ночных собеседников. Зато ярко и бесспорно проявились внешнее управление, несамостоятельность Зеленского на внешней арене и пустота его слов о независимости личной и украинской.

Надо ли говорить, что этот день сильно пошатнул и президентское кресло: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Арсен Аваков и некоторые другие фактически начали избирательную кампанию, которую будут строить на безоглядном поношении и унижении "слабака" Зеленского, - их спикеры уже оседлали этот тезис. И это тоже проявление новой реальности, которая пришла в правительственный квартал Киева с востока страны, который его обитатели за восемь лет так и не смогли уничтожить.

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