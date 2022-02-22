Какие товары могут поставлять в Россию ДНР и ЛНР

Новости

Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года 04:48
Депутат Госдумы Шеремет: Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса 04:35
Вооруженные силы Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР 04:07
Bloomberg: Посольство США на Украине закрывают, дипломаты направляются в Польшу 03:30
В рамках договоров с ДНР и ЛНР Россия сможет строить военные базы в республиках 02:50
Захарова: Реакция Запада на признание ЛНР и ДНР была предсказуема 02:12
Глава ДНР назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса 01:50
В Госдуму внесены договоры о дружбе с ДНР и ЛНР 01:17
Решение России о признании ДНР и ЛНР поддержали несколько стран 00:27
Президент Сербии Вучич: 85 процентов сербов будут на стороне России 00:24
Украина продолжает наносить удары по Донбассу 00:07
Путин наградил Небензю и Терешкову орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени 21.02.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва машины в Луганске 21.02.2022
Сенатор Климов: Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных границах 21.02.2022
Депутат Госдумы Саблин: Сирия вслед за Россией будет готова признать ДНР и ЛНР 21.02.2022
Британия отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР 21.02.2022
Сенатор Рябухин: Восстановление инфраструктуры Донбасса потребует около 1,5 трлн рублей 21.02.2022
Путин заявил о санкционном шантаже со стороны Запада 21.02.2022
На улицах Донецка празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР 21.02.2022
Путин назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России 21.02.2022
Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу" 21.02.2022
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие 21.02.2022
Путин рассказал о разговоре с Клинтоном на тему вступления России в НАТО 21.02.2022
Путин: Украину загнали под внешнее управление 21.02.2022
Путин: Украина никогда не имела государственности 21.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 04:00
Рубрика: В мире

Какие товары могут поставлять в Россию ДНР и ЛНР

Текст: Евгений Гайва, Татьяна Карабут, Роман Маркелов
Основу экономики Донецкой и Луганской народных республик составляют промышленность (металлургия, производство электроэнергии, добыча угля) и сельское хозяйство. По данным Минэкономразвития ДНР, в 2021 году индекс производства инвестиционных товаров вырос на 21,1% к 2020 году, энергии - на 2,8%.

По итогам 2021 года объём реализованной промышленной продукции увеличился на 25,5%. Основной вклад в ускорение внесли отрасли перерабатывающей промышленности (ее доля в общем объёме - 56,1%), а объём реализованной ими продукции вырос на треть (+35,7%). Наибольший рост показали металлургия и машиностроение (в 1,5 раза), деревообработка (+ 41,6%), производство кокса и продуктов нефтепереработки (+ 40,7%), резиновых и пластмассовых изделий (+37,6%). Производство мебели выросло в 2,3 раза, фармпроизводство на 14,6%, пищевая промышленность на 14,3%, химический комплекс на 5,3%.

Фото: РИА Новости
Как устроена экономика Донбасса

В минувшие выходные премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении ввоза в Россию товаров с Донбасса, а также вывоза без применения количественных ограничений экспорта и импорта. До этого в ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об облегчении доступа товаров из ДНР и ЛНР в Россию. Товары из ЛНР и ДНР были допущены к госзакупкам наравне с российскими, а количественные ограничения по экспорту и импорту между Россией и республиками были сняты.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказывал ранее в интервью "Парламентской газете", какие товары могут поставляться в Россию с территории Донбасса. По его словам, речь идет о продукции металлургии, угле, стальных канатах, холодильном оборудовании, резинотехнических изделиях, цементе, макаронных и кондитерских изделиях, подсолнечном масле, зерновых, соусах, мороженом. На всей продукции стоит маркировка "Сделано в ДНР". Основной экономический профиль ЛНР - также металлургическая продукция. Пушилин указывал, что спросом в России пользуется донецкая кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное и электрооборудование. Именно по этим товарам предприятия Донбасса готовы участвовать в государственных закупках.

Донбасс располагает разветвленной транспортной системой, доставшейся ему с советских времен. Тогда она решала задачи поставок техники и угля, поясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Причем уголь везли не только из Донбасса, но и в Донбасс, так как помимо угледобывающих предприятий там расположены обогатительные комбинаты. Эти предприятия обслуживало мощное, хорошо отлаженное железнодорожное сообщение.

Внутри региона Донбасса также довольно развито транспортное сообщение, добавляет заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. После распада СССР, во время украинского периода эту систему старались поддерживать в рабочем состоянии. Она также использовалась для поставок угля. Сначала уголь продавали на Украину. Затем по ее инициативе поставки были свернуты. В 2017 году Украина заблокировала железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР. Последнее время уголь поставлялся в Россию и был одним из источников финансовых средств для республик, замечает Цыганов.

Сенатор Рябухин: Восстановление инфраструктуры Донбасса потребует около 1,5 трлн рублей

По данным Минпромторга ДНР, пищевая промышленность не является основной отраслью в структуре экономики республики - на нее приходится примерно 18% от всего производства товаров в ДНР. Объем реализации продуктов питания и напитков в 2020 году составил 27,84 млрд российских рублей (на 15,3% больше к 2019 году). По данным минэкономразвития ДНР, в прошлом году пищевая промышленность выросла на 14,3%. В республике производят продукты мукомольно-крупяной промышленности, хлеб, хлебобулочные, мучные изделия, макароны, мясо и мясные продукты, кондитерские изделия. В ДНР перерабатывают и консервируют рыбу, фрукты и овощи. Развито производство растительного масла, молочных продуктов, кормов для животных.

В конце прошлого года министр экономического развития ДНР Алексей Половян в интервью "Известиям" рассказывал, что понемногу экономика республики восстанавливается. В частности, у фермеров растут заказы на свежую свинину и говядину, коровье и козье молоко, мед. У сельских жителей начали скупать грецкие орехи и подсолнечник. Основным торговым партнером, конечно, является Россия, на которую приходится около 90% экспорта. Из продовольствия ДНР поставляет в Россию зерно, подсолнечное масло, пшеничную муку, шоколадные и мучные кондитерские изделия, соусы и продукты для их приготовления, мороженое и грецкие орехи.

Министр прогнозировал, что в этом году объем экспорта прирастет в том числе мясными и колбасными изделиями, молочной продукцией, замороженными полуфабрикатами (вареники и пельмени), кондитерскими изделиями (халва, козинаки, кукурузные палочки). В начале этого года ДНР отправила в Россию первые 1,5 тонны сыровяленых колбас. "Признание сертификатов происхождения наших товаров, их допуск к госзакупкам наравне с российскими, отмена количественных ограничений, то есть квот, как на наш экспорт, так и на импорт из России дает промышленным предприятиям ДНР и ЛНР такие же права, как и производителям из Российской Федерации", - комментировал глава ДНР Денис Пушилин.

В мире экс-СССР Украина Экономика ВЭД

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений