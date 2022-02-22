Какие товары могут поставлять в Россию ДНР и ЛНР

Основу экономики Донецкой и Луганской народных республик составляют промышленность (металлургия, производство электроэнергии, добыча угля) и сельское хозяйство. По данным Минэкономразвития ДНР, в 2021 году индекс производства инвестиционных товаров вырос на 21,1% к 2020 году, энергии - на 2,8%.

По итогам 2021 года объём реализованной промышленной продукции увеличился на 25,5%. Основной вклад в ускорение внесли отрасли перерабатывающей промышленности (ее доля в общем объёме - 56,1%), а объём реализованной ими продукции вырос на треть (+35,7%). Наибольший рост показали металлургия и машиностроение (в 1,5 раза), деревообработка (+ 41,6%), производство кокса и продуктов нефтепереработки (+ 40,7%), резиновых и пластмассовых изделий (+37,6%). Производство мебели выросло в 2,3 раза, фармпроизводство на 14,6%, пищевая промышленность на 14,3%, химический комплекс на 5,3%.

В минувшие выходные премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении ввоза в Россию товаров с Донбасса, а также вывоза без применения количественных ограничений экспорта и импорта. До этого в ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об облегчении доступа товаров из ДНР и ЛНР в Россию. Товары из ЛНР и ДНР были допущены к госзакупкам наравне с российскими, а количественные ограничения по экспорту и импорту между Россией и республиками были сняты.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказывал ранее в интервью "Парламентской газете", какие товары могут поставляться в Россию с территории Донбасса. По его словам, речь идет о продукции металлургии, угле, стальных канатах, холодильном оборудовании, резинотехнических изделиях, цементе, макаронных и кондитерских изделиях, подсолнечном масле, зерновых, соусах, мороженом. На всей продукции стоит маркировка "Сделано в ДНР". Основной экономический профиль ЛНР - также металлургическая продукция. Пушилин указывал, что спросом в России пользуется донецкая кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное и электрооборудование. Именно по этим товарам предприятия Донбасса готовы участвовать в государственных закупках.

Донбасс располагает разветвленной транспортной системой, доставшейся ему с советских времен. Тогда она решала задачи поставок техники и угля, поясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Причем уголь везли не только из Донбасса, но и в Донбасс, так как помимо угледобывающих предприятий там расположены обогатительные комбинаты. Эти предприятия обслуживало мощное, хорошо отлаженное железнодорожное сообщение.

Внутри региона Донбасса также довольно развито транспортное сообщение, добавляет заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. После распада СССР, во время украинского периода эту систему старались поддерживать в рабочем состоянии. Она также использовалась для поставок угля. Сначала уголь продавали на Украину. Затем по ее инициативе поставки были свернуты. В 2017 году Украина заблокировала железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР. Последнее время уголь поставлялся в Россию и был одним из источников финансовых средств для республик, замечает Цыганов.

По данным Минпромторга ДНР, пищевая промышленность не является основной отраслью в структуре экономики республики - на нее приходится примерно 18% от всего производства товаров в ДНР. Объем реализации продуктов питания и напитков в 2020 году составил 27,84 млрд российских рублей (на 15,3% больше к 2019 году). По данным минэкономразвития ДНР, в прошлом году пищевая промышленность выросла на 14,3%. В республике производят продукты мукомольно-крупяной промышленности, хлеб, хлебобулочные, мучные изделия, макароны, мясо и мясные продукты, кондитерские изделия. В ДНР перерабатывают и консервируют рыбу, фрукты и овощи. Развито производство растительного масла, молочных продуктов, кормов для животных.

В конце прошлого года министр экономического развития ДНР Алексей Половян в интервью "Известиям" рассказывал, что понемногу экономика республики восстанавливается. В частности, у фермеров растут заказы на свежую свинину и говядину, коровье и козье молоко, мед. У сельских жителей начали скупать грецкие орехи и подсолнечник. Основным торговым партнером, конечно, является Россия, на которую приходится около 90% экспорта. Из продовольствия ДНР поставляет в Россию зерно, подсолнечное масло, пшеничную муку, шоколадные и мучные кондитерские изделия, соусы и продукты для их приготовления, мороженое и грецкие орехи.

Министр прогнозировал, что в этом году объем экспорта прирастет в том числе мясными и колбасными изделиями, молочной продукцией, замороженными полуфабрикатами (вареники и пельмени), кондитерскими изделиями (халва, козинаки, кукурузные палочки). В начале этого года ДНР отправила в Россию первые 1,5 тонны сыровяленых колбас. "Признание сертификатов происхождения наших товаров, их допуск к госзакупкам наравне с российскими, отмена количественных ограничений, то есть квот, как на наш экспорт, так и на импорт из России дает промышленным предприятиям ДНР и ЛНР такие же права, как и производителям из Российской Федерации", - комментировал глава ДНР Денис Пушилин.