Кардиолог объяснил, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую

Такое состояние, как обморок, может случиться на фоне полного здоровья, однако в ряде ситуаций он является довольно опасным признаком и указывает на развитие тех или иных болезней. Об этом рассказал в интервью aif.ru кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

Необходимо как можно быстрее обследоваться и получить лечение, если при обмороке у пациента наблюдается редкое сердцебиение менее 40 ударов в минуту, или, наоборот, очень быстрое - более 200 ударов в минуту. Это свидетельствует о нарушении в работе сердца. Отмечается, что обморок часто случается на фоне аритмии и острого нарушения сократимости сердца (например, при инфаркте, перикардите, накоплении жидкости и сдавлении сердца).

Кроме того, есть ряд симптомов, появление которых при обмороке требует помощи невролога, кардиолога или терапевта. Так, при обмороке опасно длительное нарушение сознания (более 5 минут), нарушение дыхания, судороги (мышечные подергивания крупных мышц - рук и ног, шеи, закусывание языка).

При обморочном состоянии, дожидаясь приезда скорой, следует перевести пациента в горизонтальное положение, расстегнуть одежду и обеспечить приток воздуха.

"Также стоит постараться приподнять ноги. Таким образом мы улучшим приток крови к сердцу и мозг", - отметила терапевт (ординатор) Алина Манаенкова.