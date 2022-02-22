Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" против COVID-19 для подростков

Казахстан одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции для подростков в возрасте 12-17 лет "Спутник М". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), отметив, что это первый случай признания подростковой вакцины российского производства зарубежным государством.

"Спутник М" - это разбавленный в пять раз вариант "Спутника V", предназначенный для профилактики COVID-19 среди подростков. Как напомнили в РФПИ, некоторые другие зарубежные производители вакцины, в отличие от Центра им. Гамалеи Минздрава, предлагают свои препараты в одинаковой дозировке для взрослых и подростков.

В России прививать детей в возрасте 12-17 лет от коронавируса начали в январе. Пока это единственная выпущенная в оборот в стране вакцина для этой категории.