Киеву уже не удастся вернуть Донбасс военной силой

Указ президента РФ об осуществлении Вооруженными силами России функции поддержания мира на территориях ДНР и ЛНР устранил угрозу уничтожения жителей Донбасса. Но он не снял с повестки вопрос о продолжении обстрелов украинцами этой территории. Они не стихают, и отводить войска с линии соприкосновения Киев, похоже, не собирается. Поэтому опасность разрастания вооруженного конфликта в регионе по-прежнему сохраняется. О возможном развитии ситуации на Донбассе "РГ" рассказали эксперты.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона":

- Если Украина продолжит вооруженные провокации на территориях Донецка и Луганска, то это будут уже провокации против России, так как российские войска будут присутствовать на территории этих признанных республик.

Успокаивать власти Незалежной сначала будут политико-дипломатическими методами. В случае если они решатся продолжать обстрелы или пойдут на обострение конфликта, то уже будет необходима силовая операция по принуждению к миру. Принуждать к миру будут украинскую группировку, которая сейчас находится на границах ЛНР и ДНР. Делается это известными способами, с опорой на военную силу. Ни у кого не должно оставаться сомнений, что Россия применит соответствующие методы принуждения, если понадобится.

Сейчас мы ждем развития ситуации, российские войска входят на территории ЛНР и ДНР. Какая там будет создана группировка, это будет решать российский Генеральный штаб исходя из задач. Наша логика действий последовательна и понятна, думаю, для всех. Если Украина совершит провокацию, то судьба группировки, которая там находится, будет печальна. Если они признают существующие реальности и отойдут, то тогда это будет самым оптимальным вариантом развития ситуации.

Сейчас наша армия может полностью перекрыть воздушное пространство Украины средствами ПВО с территории Российской Федерации и Беларуси

При создании российских баз на территории республик туда не потребуется перебрасывать авиацию. Аэродромов Южного военного округа вполне достаточно для решения любых вопросов. Нам необходимо там присутствовать ровно настолько, чтобы обеспечить безопасность. Какие части и какое количество военнослужащих и техники будут переброшены в республики, будет определяться конкретно.

Вероятно, это будут мотострелковые, танковые части, подразделения ракетных войск и артиллерии. Мы должны понимать, что в случае развития неблагоприятной ситуации мы будем действовать не только с территории ЛНР и ДНР.

У нас есть Южный военный округ и Черноморский флот, которые способны решать задачи нейтрализации украинских военных провокаций исходя из той конфигурации войск, которые там уже есть. Российские части, которые будут находиться на территории ЛНР и ДНР, нужны для того, чтобы обозначить, что Россия на этих территориях уже есть. Это предупреждение о том, что обстрелы и активные боевые действия в этих республиках недопустимы. Так как де-факто это уже будет открытие огня по российской группировке. А, следовательно, это будет означать, что Украина вступает в войну с Россией.

Алексей Леонков, военный эксперт:

- Украинские войска после официального признания Россией Луганской и Донецкой республик, конечно, могут начать широкомасштабное наступление на эти республики. Но такой вариант маловероятен. Но и совсем исключить вариант, что через несколько часов они заведут танки и пересекут границы республик, нельзя. Они восемь лет говорили о том, что воюют с Россией, и сейчас по идее вроде бы должны продемонстрировать, что слова у украинских военных не расходятся с делом. Но считаю, что дураков в вооруженных силах Украины подставлять лоб под пули мало.

В республики, вероятно, будут переброшены российские мотострелковые части, танковые подразделения, а также подразделения ракетных войск и артиллерии

Несомненно, что сейчас в США начнут подталкивать Украину принять такое решение. Концентрация на границах группировки - 60 тысяч человек, а также 350 танков и более чем 2 тысячи бронемашин, причем обученной группировки - это очень серьезная сила. Однако эти вояки прекрасно понимают, с чем они столкнутся, если пойдут на ДНР и ЛНР. В республиках появится наша военная база, которая будет в первую очередь миротворческой. Там будут располагаться силы быстрого реагирования. Любые провокации против признанных республик будут однозначно восприниматься как нападение на Россию.

Несомненно, на вооружении наших ребят будут бронетехника, средства противовоздушной обороны, скорее всего, средства РЭБ. Также для оперативной переброски к базе будут приписаны транспортно-ударные вертолеты. Если появится необходимость, то будет использоваться фронтовая авиация.

Сейчас мы можем полностью перекрыть воздушное пространство Украины средствами ПВО с территории России и Беларуси и в любой момент можем объявить ее воздушное пространство бесполетной зоной. Украине в случае эскалации конфликта придется напрямую столкнуться с Россией, и думаю, что никто в руководстве Незалежной не бросит в мясорубку свою армию.