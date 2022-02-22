Китай разъяснил свою позицию по Украине

Китай исходит из того, что обострение ситуации на Украине вызвано отсутствием эффективной реализации минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

По словам главы китайской дипломатии, Пекин будет сохранять "последовательную позицию" в отношении Украины, а также намерен "уважать законные озабоченности в сфере безопасности любой страны и соблюдать принципы Устава ООН".

Ван И также призвал все стороны к проявлению сдержанности и "путем диалога и переговоров разрядить ситуацию и устранить разногласия". В МИД Китая подчеркнули, что Пекин продолжит поддерживать контакты со всеми сторонами.