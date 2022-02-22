Красный Крест обеспокоен дефицитом питьевой воды в ДНР

В Донецкой народной республике зафиксирована острая нехватка воды из-за обстрелов, говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста (МККК) в Twitter

По данным экспертов, эта ситуация вызвана выводом из строя нескольких станций водоснабжения в результате боевых действий.

Власти ДНР ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прекращения централизованного питьевого водоснабжения в результате повреждения насосной станции Южно-Донбасского водовода. Причиной послужили массированные обстрелы украинской армии. По данным МЧС, без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, среди которых котельные, больницы, детские сады и школы.