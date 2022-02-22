Курс доллара на открытии Московской биржи превысил 80 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже 22 февраля преодолел отметку 80 рублей, курс евро - 90,95 рубля. Российский рынок акций по индексу МосБиржи падал почти на 5%. Причина - геополитический фон.

Курс доллара преодолевал отметку 80 рублей накануне, во время видеообращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией вокруг Украины и признанием ДНР и ЛНР. Акции крупнейших российских компаний в моменте падали на 10-20%, индекс МосБиржи к закрытию торгов 21 февраля просел на 11,9%, РТС - на 14,6%. В лидерах падения были бумаги VK, "Мечела", "Роснефти" и "Сбербанка" (минус 18-22%).

Утром 22 февраля наиболее ликвидные ценные бумаги показывают разнонаправленную динамику, в частности, "Газпром" и "Роснефть" растут в цене. Официальные курсы доллара и евро на данный момент более чем на 3 рубля ниже биржевых.