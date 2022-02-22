Лавров: Реакция Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР ожидаема

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал реакцию Запада на признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР "ожидаемой". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Реакция ожидаемая в том, что касается наших западных коллег, они привыкли за последние десятилетия все беды вешать на РФ, обвинять нас во всем и вся", - сказал Лавров.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. В связи с этим Владимир Путин в понедельник подписал указы о признании ЛНР и ДНР после обращения к гражданам.