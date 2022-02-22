Новости

В ЕС определились с пакетом антироссийских санкций 15:42
МИД РФ: Москва не боится западных санкций 15:41
Володин призвал верить в российский рубль 15:41
МИД: Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР 15:35
Meta и Zoom начали “приземление” в России 15:35
Путин назвал ситуацию в Карабахе удовлетворительной 15:31
Евросоюз отправит на Украину киберспецназ 15:25
Песков назвал временным пребывание беженцев из Донбасса в России 15:24
Путин: Отношения с Украиной испортились после госпереворота 15:24
Медведев выступает за "драконовские" меры против фиктивных браков мигрантов 15:19
Песков: Президент самостоятельно написал речь обращения по признанию ДНР и ЛНР 15:15
Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР 15:12
ДНР: Украина направила в Донбасс радикалов и иностранных наемников 15:07
В Тульской области отменили QR-коды при заселении в гостиницы 15:07
Песков назвал главную цель России по Донбассу 15:07
Медведев: Налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет 15:04
Временный поверенный в делах Украины в РФ отозван в Киев для консультаций 14:59
Цены на газ в Европе резко выросли из-за новостей о "Северном потоке-2" 14:56
Медведев призвал без промедления обеспечить комфортные условия беженцам Донбасса 14:50
Матвиенко: От решения о признании ДНР и ЛНР зависят судьбы жителей Донбасса 14:43
Летние оздоровительные лагеря адаптируют для детей-инвалидов 14:38
На "Госуслугах" появился новый раздел для трудовых мигрантов 14:37
Попова: Отмечена четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 14:34
В ДНР не исключают провокаций Киева в отношении гражданских самолетов 14:34
Разведка ДНР фиксирует перемещение военной техники ВСУ 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Записки пациента о целебной силе памяти, фронтовых ранах и невоевавших врачах
Записки пациента о целебной силе памяти, фронтовых ранах и невоевавших врачах
22.02.2022 14:38
Рубрика: Общество

Летние оздоровительные лагеря адаптируют для детей-инвалидов

Текст: Елена Манукиян
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В ближайшие три года на создание условий для инклюзивного детского отдыха в летних оздоровительных лагерях будет выделено 300 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках программы "Доступная среда" по 100 млн ежегодно и уже с этого года, рассказал руководитель департамента по делам инвалидов минтруда Дмитрий Лигомина, выступая на круглом столе в Общественной палате.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роспотребнадзор: Чаще всего дети заражаются COVID-19 в семье от взрослых

"Мы начинаем переоснащение летних оздоровительных лагерей, чтобы создать в них условия для инклюзивного детского отдыха. Ранее основные усилия были направлены на создание доступной среды в школах, колледжах и вузах", - сказал он.

По его словам, важно создать не только комфортные условия для пребывания в таких организациях детей с особенностями здоровья, но и переобучить специалистов, которым предстоит с ними работать. В минпросвещении уточнили, что большая часть из выделенных средств будет предоставляться организациям летнего отдыха на конкурсной основе в виде грантов. Отдельное финансирование предусмотрено для трех Всероссийских детских центров: в 2022 году его выделят "Орленку", в 2023 году - "Смене", а в 2024 году - "Океану".

Отмечается, что в прошлом году инклюзивные смены прошли в лагерях, в которых созданы минимальные условия для отдыха детей с инвалидностью. Такие организации расположены в 70 регионах. Всего в 2021 году в них побывали более 53 тысяч детей-инвалидов и более 80 тысяч детей с особенностями здоровья. Больше всего отдыхающих приняли лагеря Кемеровской, Ростовской, Рязанской, Тверской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. А самое большое число детей с инвалидностью, которые воспользовались таким отдыхом, проживает в республиках Калмыкия, Карелия, Башкортостан, Крым и Тыва.

По данным минтруда, на 1 января в России было зарегистрировано 729 тысяч детей-инвалидов, из которых 155 тысяч - в возрасте от 4 до 7 лет и 370 тысяч - в возрасте от 8 до 14 лет.

Между тем, услугами оздоровительного отдыха для своего ребенка с особенностями здоровья готов воспользоваться каждый четвертый родитель, двое из трех родителей за последние пять лет за ними ни разу не обращались, рассказали в Общественной палате.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Образование Правительство Минтруд Господдержка инвалидов Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Цены на газ в Европе резко выросли из-за новостей о "Северном потоке-2"
Застройщикам по госконтрактам компенсируют подорожание стройматериалов
Цена нефти Brent превысила 99 долларов впервые с сентября 2014 года
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших