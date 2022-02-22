Летние оздоровительные лагеря адаптируют для детей-инвалидов

В ближайшие три года на создание условий для инклюзивного детского отдыха в летних оздоровительных лагерях будет выделено 300 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках программы "Доступная среда" по 100 млн ежегодно и уже с этого года, рассказал руководитель департамента по делам инвалидов минтруда Дмитрий Лигомина, выступая на круглом столе в Общественной палате.

"Мы начинаем переоснащение летних оздоровительных лагерей, чтобы создать в них условия для инклюзивного детского отдыха. Ранее основные усилия были направлены на создание доступной среды в школах, колледжах и вузах", - сказал он.

По его словам, важно создать не только комфортные условия для пребывания в таких организациях детей с особенностями здоровья, но и переобучить специалистов, которым предстоит с ними работать. В минпросвещении уточнили, что большая часть из выделенных средств будет предоставляться организациям летнего отдыха на конкурсной основе в виде грантов. Отдельное финансирование предусмотрено для трех Всероссийских детских центров: в 2022 году его выделят "Орленку", в 2023 году - "Смене", а в 2024 году - "Океану".

Отмечается, что в прошлом году инклюзивные смены прошли в лагерях, в которых созданы минимальные условия для отдыха детей с инвалидностью. Такие организации расположены в 70 регионах. Всего в 2021 году в них побывали более 53 тысяч детей-инвалидов и более 80 тысяч детей с особенностями здоровья. Больше всего отдыхающих приняли лагеря Кемеровской, Ростовской, Рязанской, Тверской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. А самое большое число детей с инвалидностью, которые воспользовались таким отдыхом, проживает в республиках Калмыкия, Карелия, Башкортостан, Крым и Тыва.

По данным минтруда, на 1 января в России было зарегистрировано 729 тысяч детей-инвалидов, из которых 155 тысяч - в возрасте от 4 до 7 лет и 370 тысяч - в возрасте от 8 до 14 лет.

Между тем, услугами оздоровительного отдыха для своего ребенка с особенностями здоровья готов воспользоваться каждый четвертый родитель, двое из трех родителей за последние пять лет за ними ни разу не обращались, рассказали в Общественной палате.