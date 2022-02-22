Лидеры РФ и Азербайджана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии

Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это первая международная встреча российского лидера после исторического решения по ДНР и ЛНР.

"Вы знаете, что Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса", - сказал российский лидер сразу в начале разговора. Путин отметил, что предвидит спекуляции на эту тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских границах. "Это абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что после распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работала над укреплением взаимодействия со всеми независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. "Даже в острых, очень острых ситуациях, которой является, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений", - рассказал президент России. Но после государственного переворота на Украине взаимодействие такого уровня с этой страной исчезло. "Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал", - сказал Путин. Он добавил, что территория Украины используется сейчас третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. "Дело только в этом", - отметил он.

В качестве положительного примера сотрудничества России с постсоветскими странами и защиты их суверенитета Путин привел Казахстан. "Я только что, перед вашим визитом сегодня, разговаривал с президентом Казахстана. Думаю, это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его", - подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что по просьбе руководства Казахстана страна была поддержана в рамках ОДКБ в связи с внешней агрессией международного терроризма. "И, как только эта проблема ушла, по просьбе руководства Казахстана мы все свои Вооруженные cилы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которая, безусловно, идет на пользу как России, так и Казахстану и укрепляет суверенитет Казахстана", - отметил Путин. Россия так будет действовать и дальше в отношении всех своих соседей, пообещал президент РФ.

В прошлом году товарооборот между Москвой и Баку вырос на 16 с лишним процентов

Лидеры также обсудили вопрос карабахского урегулирования. Путин назвал текущую ситуацию удовлетворительной. Президент РФ указал на то, что уже есть определенные договоренности не только по обеспечению безопасности проживающих там людей, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций. "Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы этот процесс шел мирными средствами, развивался мирным путем и чтобы мы добивались, безусловно, удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс", - указал Путин. Алиев в свою очередь отметил, что Российская Федерация сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией. "Трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года, при активном вашем личном участии как раз и позволило нам урегулировать этот многолетний конфликт", - сказал он. Уже по итогам переговоров Путин заявил о полном достижении всех договоренностей по плану урегулирования в Карабахе.

Экономические связи между Россией и Азербайджаном развиваются поступательно. "Несмотря на пандемию, у нас в прошлом году товарооборот вырос на 16 с лишним процентов, и это очень хороший показатель", - сказал Путин. Он считает важным наращивать использование нацвалют в расчетах РФ и Азербайджана. Отдельно Путин поблагодарил Алиева за поддержку в развитии русского языка. Президент Азербайджана в ответ рассказал, что в стране около 340 школ с обучением на русском языке, в которых обучается более 140 тысяч детей. "А более 15 тысяч азербайджанских граждан в Азербайджане обучаются на отделениях русского языка в вузах", - уточнил он. Алиев подчеркнул, что это важная основа двусторонних отношений. "Русский язык всегда объединял страны бывшего Советского Союза и, конечно, без знания русского языка очень трудно будет налаживать коммуникации будущим поколениям. Поэтому, как я уже сказал, это очень важный фактор нашей жизни", - отметил он.

Визит Алиева в Москву прошел в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений. Президенты России и Азербайджана по итогам переговоров в присутствии журналистов подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. "Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений, и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении - вопроса карабахского урегулирования", - отметил Путин.

В Декларации говорится, что Москва и Баку готовы к безотлагательным консультациям, если что-то будет угрожать интересам безопасности одной из сторон. Кроме того, там также указано, что РФ и Азербайджан будут пресекать деятельность организации и лиц, направленную против территориальной целостности обеих стран. Еще один важный пункт касается того, что Москва и Баку будут содействовать реализации договоренностей по Карабаху для укрепления стабильности.