Лучших летчиков-испытателей смогут поощрить новым воинским званием

В Госдуме рассмотрели в первом чтении законопроект, касающийся присвоения воинских званий летному составу. Речь идет о корректировке статьи 47 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Глава думского оборонного комитета Андрей Картаполов рассказал о сути этих изменений.

По словам депутата, законопроект предполагает возможность присвоения некоторым военным летчикам и штурманам воинского звания на одну ступень выше штатно-должностной. Такую практику собираются распространить на кадровых военнослужащих вплоть до подполковника.

Иными словами, офицеру, стоящему на "клетке" капитана, смогут присвоить звание "майор". Майору-летчику дать подполковника. А офицеру с двумя большими звездами на погонах - получить третью звезду.

При рассмотрении этого вопроса депутаты учли уже имеющийся в армии опыт, когда аналогичная практика работает в отношение военных педагогических работников с ученой степенью или ученым званием.

Однако касаться она будет далеко не всего летного состава. В случае принятия закона изменения затронут только одну категорию военнослужащих. А именно - тех, кто имеет квалификационный разряд летчика (штурмана) - испытателя первого класса, участвующего в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной техники. Кроме того, при решении вопроса о присвоении им званий на ступень выше будут обязательно учитываться личные заслуги каждого такого специалиста.

"Уверен, что данный законопроект будет способствовать повышению привлекательности летно-испытательной работы, а также повышению уровня авторитета летчиков и штурманов - испытателей", - уверен Андрей Картаполов.