Лукашенко: Беларусь будет усиливать военное сотрудничество с Россией

О перспективах развития военного сотрудничества в рамках Союзного государства заявил Александр Лукашенко, выступая 22 февраля на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает пресс-служба президента.

"Мы будем усиливать дальнейшее развитие военного сотрудничества с нашей Россией, направленное на повышение обороноспособности союза", - подчеркнул белорусский лидер, сообщив и о планируемой закупке новых образцов техники.

В течение ближайших нескольких лет, пояснил верховный главнокомандующий, Беларусь планирует закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолеты Су-30СМ, которые блестяще себя показали на последних учениях, десятки вертолетов, зенитные ракетные комплексы. Он также рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос об оснащении Вооруженных Сил современными зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф".

За последние полгода, напомнил Лукашенко, вооруженными силами Беларуси и России проведены масштабные совместные учения "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022", которые продемонстрировали высокую слаженность армий братских государств. "Надо будет - проведем новые, кто бы и как не рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право - учиться защищать себя на своей земле в любое время и в любой точке!" - подчеркнул президент.

Он также отметил активное развитие взаимодействия с союзниками по ОДКБ. Оперативное использование коллективных миротворческих сил для стабилизации обстановки в Казахстане показало высокий потенциал организации как ключевого фактора обеспечения безопасности на евразийском пространстве. Страны ОДКБ, резюмировал Лукашенко, "и впредь готовы обеспечивать свою военную безопасность всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами".