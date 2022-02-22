Лукашенко назвал обреченными попытки Запада навязать чужую волю постсоветским странам

На миролюбивый характер белорусского народа, который стремится "мирно жить и работать", обратил особое внимание Александр Лукашенко, выступая 22 февраля на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает пресс-служба президента.

В условиях резкой эскалации глобальной напряженности белорусы должны помнить, что они являются наследниками народа-победителя и должны приложить все усилия для сохранения белорусской государственности".

Народ, по словам главы государства, "не для того восстанавливал свою страну из пепла Великой Отечественной, преодолел послевоенную разруху, кризис 90-х, построил на своей земле красивую и миролюбивую республику, чтобы кинуть это все в пекло войны, в которой проиграют все. Это не про нас", - заявил оратор.

Беларусь, напомнил он, никогда никому не угрожала и никогда не станет источником угроз для других народов. "Но право следовать исконным традициям и выбранному народом политическому курсу незыблемо, - констатировал Лукашенко. - Мы защищали его и будем защищать. И не только с оружием в руках. Сегодня в категорию "военная безопасность" мы закладываем такие понятия, как защита исторической правды, исторической памяти и воспитание патриотизма".

Вот почему, убежден президент, любые попытки Запада навязывать постсоветским странам чужую волю будут обречены. Он отметил, что бороться за сферу геополитического влияния реваншисты могут только одним способом - сея смерть и разруху, в том числе спонсируя экстремизм и радикальные группировки. "Главное, чтобы на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушло в историю с развалом великой страны", - сказал Лукашенко.

Обращаясь к нынешней гвардии защитников страны, Лукашенко отметил, что они "олицетворяют преемственность патриотизма и духовной силы белорусского народа". При этом он с сожалением констатировал, что сегодня, живя под безоблачным небом, белорусы не могут себя чувствовать в полной безопасности.

"Все эти войны - это вопрос вечного конфликта цивилизаций, идеологий, культур, в котором восточнославянские народы никогда не были агрессорами (и запомните: мы агрессорами не будем). А защищая себя, спасали и другие страны, чьи лидеры сегодня стыдливо об этом умалчивают", - заявил верховный главнокомандующий.