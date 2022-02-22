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22.02.2022 14:43
Рубрика: Власть

Матвиенко: От решения о признании ДНР и ЛНР зависят судьбы жителей Донбасса

Текст: Дмитрий Гончарук

Ратифицировать договоры с Донецкой и Луганской народными республиками - долг сенаторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая пленарное заседание палаты 22 февраля.

Фото: iStock
Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве

"На повестке нашего заседания - важное, во многом историческое решение, от которого напрямую зависит судьба миллионов жителей Донбасса - русских, русскоязычных, украинцев - людей, которые ощущают себя частью нашего большого народа, искренне верят в Россию, что Россия никогда их не бросит и не подведет", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что на протяжении семи лет эти люди жили в постоянном страхе, практически на военном положении, под обстрелами, в условиях блокады со стороны Украины, которая "объявила войну с собственным гражданам".

"За это время выросли и уже пошли в школу дети, которые не знают другой жизни, кроме жизни в прифронтовой полосе, а когда-то богатый, процветающий, индустриально развитый край пережил самый драматичный экономический и социальный спад со времен Великой Отечественной войны", - продолжила Валентина Матвиенко.

По ее мнению, все это стало наказанием жителям Донецка и Луганска со стороны Киева за то, что "они не поддержали кровавый государственный переворот, за то что они остались верными своим традициям".

Сенатор напомнила, все годы после подписания Минских соглашений Россия настаивала на мирном, дипломатическом решении проблемы, "чтобы народ Донбасса получил право говорить на родном языке, развивать свою землю так, как он считает нужным".

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"Но Украина не просто при молчаливом согласии стран Запада, но и явной поддержке просто-напросто блокировала любое малейшее продвижение в реализации Минских договоренностей, тянула время, использовала откровенно хамский приемы и уловки. Делалось это, как мы это сегодня понимаем, чтобы сконцентрировать как можно больше сил у границы и вновь попытаться силовым путем присоединить республики к Украине. В результате они довели ситуацию до предельно опасной точки, когда мы больше не вправе ждать", - подчеркнула законодатель.

"Убеждена, что мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг. Этого требуют от нас и наши граждане, наша история и наша совесть. Это наш моральный долг", - заключила Валентина Матвиенко.

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