Матвиенко: Россия не допустит новых жертв конфликта в Донбассе

После признания Донецкой и Луганской народных республик Россия не допустит новых жертв конфликта в Донбассе. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сенаторы единодушно поддержали это историческое, без преувеличения, решение… Они высказали отношение ко всему происходящему, и это было долгожданное решение не только для жителей Луганска и Донецка, которые вчера вышли на площади и радовались, что Россия их защитила. Но это было и настроение нашего общества, наших людей, которые буквально требовали от власти защитить наших соотечественников, жителей Донецка и Луганска", - сказала Матвиенко журналистам сразу после того, как Совфед ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР.

Спикер СФ выделила в принятом решении морально-исторический аспект.

"Это решение выстраданное, мы восемь лет настойчиво убеждали киевские власти, наших европейских и иных партнеров - нужно решить этот вопрос, прекратить внутриукраинский конфликт, и сделали все для того, чтобы нас услышали. Но, к сожалению, обстановка деградировала, мы увидели приготовления Украины к очередной попытке военного решения этой проблемы и понимали, что дальше уже тянуть нельзя", - констатировала законодатель.

По ее мнению то, что Россия остановила гражданскую войну, имеет огромное геополитическое и историческое значение. "Мы не имели больше права оставаться равнодушными", - продолжила политик.

Она заверила, что Россия сделает все, чтобы оказать жителям ДНР и ЛНР помощь, восстановить экономику республик, решить социальные вопросы. "И, безусловно, обеспечить защиту людей, тем самым мир и стабильность в этом регионе", - добавила она.

"Россия остается приверженной дипломатическим переговорам, в том числе в плане обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнула Матвиенко.