МЧС: Поток беженцев на границе со стороны ЛДНР стал сокращаться

Количество жителей ЛНР и ДНР, пересекающих границу России, стало сокращаться. Об этом свидетельствуют данные с обоих пунктов пропуска. Об этом сказал сегодня врио главы МЧС Александр Чуприян.

"Мы констатируем, что количество лиц, пересекающих границу, уменьшается по сравнению со вчерашним днем. Видимо, добрые вести вселили уверенность. И поток снижается", - сообщил врио министра.

Если люди поверили в стабильность то, завтра эта тенденция должна продолжиться, и могут быть и те, кто хочет вернуться домой. Все будет зависеть от количества обстрелов с украинской стороны. Пока же цифры таковы, что уже более 11 тысяч человек отправились железнодорожным транспортом в другие регионы России. Многие едут не только в пункты временного размещения, но и к родственникам и к друзьям.