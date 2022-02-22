МЧС РФ: Основные вопросы по приему беженцев из Донбасса решены

Процесс встречи и размещения эвакуированных людей из ЛДНР налажен, основные вопросы с размещением и оказанием им помощи решены. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

"В отношении беженцев у нас практически все отработано, в том числе вопросы оказания медицинской помощи, тестирования на коронавирус и отправки их в другие регионы. Мы знаем, как мы их встречаем, сопровождаем, что необходимо для того, чтоб они жили в комфортных, добротных условиях ", - приводит слова Александра Чуприяна агентство ТАСС.

По словам врио министра, сейчас основное внимание уделяется выплатам по десять тысяч рублей на неотложные нужды.

"Здесь еще немало сложностей, для обработки документов нужно больше времени. Но все организационные решения приняты, все больше людей ежедневно получают деньги", - добавил Чуприян.