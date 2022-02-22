Медведь по прозвищу "Танк Хэнк" терроризирует жителей Калифорнии

"Танк Хэнк", большой медведь, печально известный тем, что сеет хаос в жилых кварталах в Калифорнии, напал на еще один дом на озере Тахо.

250 килограммовый медведь известен в этом районе тем, что вламывается в дома и ворует еду. Теперь его обвиняют в 40 вторжениях с прошлого июля, сообщает АВС. "Этот медведь потерял всякий страх перед людьми", - сказал Питер Тира из Калифорнийского департамента рыбы и дикой природы. Полиция сообщает, что последний "взлом" "Танк" совершил, проникнув в дом через окно. Ему удалось убежать через заднюю дверь до приезда полиции.

"Лига медведей", некоммерческая группа по спасению дикой природы, не хочет, чтобы Хэнка убили. Исполнительный директор организации Энн Брайант заявил, что заповедник в Колорадо готов принять его после поимки.