Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что США и НАТО плохо усвоили урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Тогда, по его словам, применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей и преподала наглядный урок НАТО, США, "всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России".

"Однако усвоили его в НАТО плохо, и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса", - подчеркнул замглавы Совбеза. Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом Украины, добавил он.