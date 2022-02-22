Медведев предрек Европе газ по 2 тысячи евро

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на поручение канцлера Германии Олафа Шольца остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". Он ожидает, что скоро европейцы будут платить за газ 2000 евро за тысячу кубометров. "Добро пожаловать в новый мир", - написал Медведев на своей странице в Twitter.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц поручил министерству экономики ФРГ остановить процесс сертификации проекта "Северный поток - 2" в ответ на признание Россией суверенитета республик Донбасса. Он распорядился отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по анализу надежности энергоснабжения, без которого невозможна сертификация газопровода.