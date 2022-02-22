Медведев выступает за "драконовские" меры против фиктивных браков мигрантов

Пробелы в законодательстве пока не позволяют вести эффективную борьбу с такой лазейкой для мошенничества в сфере миграции, как фиктивные браки и установление отцовства для ускоренной регистрации иностранцев и получения гражданства, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что в мире сформирована серьезная система защиты от таких преступлений или от манипулирования гражданским законодательством, в частности семейным.

"Пока в этой сфере наше законодательство абсолютно либеральное, - считает Медведев. - В отличие от драконовского законодательства, которое действует в целом ряде стран, которые мы считаем достаточно современными и развитыми". Замглавы Совбеза уверен, что России надо развиваться в этом направлении.