МИД КНР назвал ошибкой попытки США использовать Тайвань для сдерживания Китая

Новая стратегия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава МИД КНР указал на то, что недавно американская сторона представила новую Азиатско-Тихоокеанскую стратегию, открыто причислив Китай к главному вызову в регионе. "Кроме того, попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию США подает ложный сигнал о сдерживании и подавлении Китая", - отмечается в сообщении МИД Китая по итогам телефонного разговора двух высокопоставленных дипломатов.

Китайская дипломатия подчеркивает, что Пекин готов эффективно урегулировать разногласия и стабилизировать китайско-американские отношения на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Ван И также подчеркнул, что призывы некоторых официальных лиц США к долгосрочной жесткой конкуренции с Китаем могут перерасти в тотальную конфронтацию между двумя странами. Как указал китайский министр, между КНР и США есть как конкуренция, так и сотрудничество, двусторонние отношения нельзя характеризовать только как конкуренцию.

Китайская дипломатия надеется, что в Вашингтоне вернутся к первоначальному намерению "растопить лед" в отношениях с Китаем. "Дух "Шанхайского коммюнике" по-прежнему имеет большое практическое значение для сегодняшних китайско-американских отношений. Мы надеемся, что американская сторона вернется к первоначальному намерению "растопить лед" в отношениях Китая и США, вернется к рациональному и прагматичному пониманию Китая", - заключил Ван И. Он также выразил надежду, что совместными усилиями стороны смогут вернуть китайско-американские отношения на правильный путь "здорового и стабильного развития".