МИД: Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал спекуляциями сообщения о вводе российский войск на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

По словам дипломата, "пока никто ничего не собирается никуда вводить". При этом Руденко указал, что в случае наличия угроз Москва окажет содействие республикам в соответствии с ратифицированным договором.

Ранее Совет Федерации и Госдума ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Документы предполагают, что стороны будут развивать сотрудничество в различных сферах, а также создают правовую основу для пребывания на территории ЛНР и ДНР российских воинских формирований.