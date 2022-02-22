Минпросвещения проследит, чтобы все дети из ДНР и ЛНР смогли учиться

Совместно с регионами Министерство просвещения России проследит за тем, чтобы все дети, пребывающие с территорий ДНР и ЛНР, были включены в образовательный процесс.

- Любой ребенок, находящийся на территории нашей страны по закону обязан быть "включен" в систему общего образования, - сообщили в министерстве. - Все необходимое будет у каждого ребенка. Это учебники, необходимая материально-техническая база, поддержка детей-сирот, прием ребят в круглогодичные лагеря отдыха, комплексное психолого-педагогическое сопровождение.

Ведущие психологи из федеральных педагогических университетов уже направлены в регионы, куда прибывают семьи из Донецкой и Луганской народных Республик. Под руководством Московского государственного психолого-педагогического университета специалисты работают в Воронежской и Ростовской областях вместе с психологами МЧС.

- Все меры поддержки подбираются таким образом, чтобы там, где размещаются семьи, сохранилась полнота, доступность и качество школьного образования для всех, кто уже учился и продолжает учебу, - подчеркнули в Минпросвещения.

Чтобы контролировать все эти процессы по поручению министра Сергея Кравцова создается федеральный штаб, который будет держать все на контроле фактически в круглосуточном режиме.

- Мы должны объединить усилия и вместе с регионами обеспечить детям и их родителям все необходимое и в части образовательного процесса, и в части сопровождения детей, социализации, адаптации, - прокомментировал Сергей Кравцов. - При этом мы должны сохранить полноту и качество образовательного процесса, поэтому регионам поставлена задача сделать это не за счет и не в ущерб уже имеющимся мощностям системы образования.