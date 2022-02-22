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22.02.2022 19:52
Рубрика: Общество

Минздрав упростил порядок медосвидетельствования иностранцев

Текст: Ирина Невинная
С 1 марта меняется порядок обязательного медицинского освидетельствования иностранных граждан, чтобы исключить возможность употребления наркотических и психотропных веществ, а также общественно опасных инфекционных заболеваний, а именно ВИЧ. Из перечня необходимых тестов исключается проверка на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили сегодня в Минздраве России.
Фото: Photoxpress Фото: Photoxpress
Фото: Photoxpress

Порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев или лиц без гражданства включает несколько тестов: это химико-токсикологический анализ на наличие в организме наркотических или психотропных веществ, включая потенциально опасные новые психоактивные вещества и их метаболиты. Кроме того, выполняется исследование на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Документ был утвержден приказом Министерства здравоохранения России от 19 ноября 2021 года № 1079н. Приказ от 21 февраля 2022 года № 94н с поправками в действующий порядок зарегистрирован Минюстом России.

Медведев: Медосвидетельствование мигрантов должно быть обязательным

"В соответствие с утвержденными изменениями, срок действия сертификата и медицинских заключений увеличен до 12 месяцев. Кроме того, при освидетельствовании иностранных граждан теперь будут учитываться сведения о прохождении ими ранее диспансеризации или профилактических осмотров, подтвержденные медицинской документацией. В то же время для диагностики ряда заболеваний и состояний расширены способы и методы проведения диагностических исследований", - пояснили в Минздраве.

В министерстве отметили, что было решенweо сократить объем медицинских исследований для детей иностранцев и лиц без гражданства в возрасте с 6 до 18 лет, в том числе с учетом требований проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в школах, колледжах и ВУЗах - где также проводится тестирование учащихся и студентов для раннего выявления употребления наркотиков и психотропов. "Таким образом, из приказа исключено требование о необходимости проведения химико-токсикологических исследования на наличие наркотических и психотропных веществ для иностранных граждан младше 13 лет", - разъяснили в министерстве.

Из перечня инфекционных заболеваний, требующих диагностики в рамках медосвидетельствования, исключена новая коронавирусная инфекция.

Новый порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований с указанными изменениями вступит в силу 1 марта 2022 года.

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