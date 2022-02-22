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"Молодой Морс" продлен на девятый сезон

Новости
    22.02.2022, 11:42
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Молодой Морс" (Endeavour), один из самых интересных и стильных сериалов ITV о юных годах инспектора Морса, героя многочисленных детективных произведений британского писателя Колина Декстера, продлен на девятый сезон. Об этом сообщает портал Backstage. Всего планируется создание трех эпизодов, съемки начнутся в Оксфордшире в середине мая.

Прошлой осенью в эфир вышел восьмой сезон, помещенный в антураж Британии образца 1971 года. Индевор Морс (Шон Эванс) сталкивается с губительными последствиями алкогольной зависимости, что существенно осложняет его отношения с начальником Фредом Ферсдеем (Роджер Аллам), который многие годы по-отечески опекает своего подопечного. Но мысли инспектора заняты совсем другим: его сын Сэм, направленный на прохождение воинской службы в Северную Ирландию, самовольно оставляет военную часть и бесследно исчезает во время обострения локального конфликта.

Фото: youtube.com/ BBC America
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Последняя сцена сезона содержала в себе проникновенную отсылку к актерской работе Джона Тоу (1942-2002), исполнителя роли повзрослевшего детектива в любимом многими сериале "Инспектор Морс" (Inspector Morse), который выходил на экраны с 1987 по 2000 год. "Начинается оттепель" (It's beginning to thaw), - отмечает Индевор, ощущая стремительно меняющийся дух эпохи и расставаясь с последними всполохами ранней молодости.

О дате выхода девятого сезона в эфир не сообщается.

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