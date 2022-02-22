Мурашко: Количество пациентов с COVID-19 снизилось на 22 процента

За последнюю неделю количество пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей, снизилось на 22 процента, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В 14 регионах страны прирост сохраняется.

В стационарах пациентов стало меньше всего на 1,2 процента. В больницах находятся 188 тысяч человек, это 9 процентов от общего количества заболевших. Из них доля пациентов старше 60 лет составляет 65 процентов, подчеркнул глава Минздрава. Абсолютное большинство из них не проходили вакцинацию.